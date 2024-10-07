До 15 лет тюрьмы: вынесен новый приговор так называемому «главе лнр»

Апелляционная жалоба с требованием отменить мягкий приговор псевдоруководителю «лнр» рассмотрена, также отменено судебное решение первой инстанции. Главарь так называемой «лнр» приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Передает УНН с ссылкой на пресс-службу Луганской областной прокуратуры.

Приговор суда «главе лнр» обжалован из-за мягкости. Главарь псевдореспублики приговорен к 15 годам лишения свободы.

Контекст

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вынес 01 июля 2024 года приговор в уголовном производстве в отношении «главы лнр» по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Ему было назначено 12 лет за решеткой с лишением права в течение 13 лет занимать должности в органах власти и с конфискацией всего принадлежащего имущества.

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Далее было установлено, что псевдоглава с 2018 года начал создавать условия для аннексии Луганской области. В дальнейшем подписал с президентом государства-агрессора договор о «вхождении» региона в Россию. В результате чего и произошло присоединение захваченной части области к РФ. Поскольку по представлению президента России фигурант был переизбран на должность «главы ЛНР» и продолжает руководить.

Судебное решение первой инстанции в части назначенного наказания отменено. По информации Луганской областной прокуратуры, «главе лнр» был вынесен новый приговор - к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права в течение 15 лет занимать должности в органах власти.

Сейчас приговор суда вступил в законную силу, передает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

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