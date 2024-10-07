До 15 років тюрми: ухвалено новий вирок так званому "голові лнр"
Київ • УНН
Апеляційний суд скасував попередній вирок і засудив так званого "голову лнр" до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Новий вирок посилює покарання за посягання на територіальну цілісність України.
Апеляційна скарга з вимогою скасувати м’який вирок псевдоочільнику "лнр" розглянута, також скасовано судове рішення першої інстанції. Ватажка так званої "лнр" засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Передає УНН з посиланням на пресслужбу Луганської обласної прокуратури.
Вирок суду "голові лнр" оскаржено через м’якість. Ватажка псевдореспубліки засуджено до 15 років позбавлення волі.
Контекст
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалив 01 липня 2024 року вирок у кримінальному провадженні стосовно "голови лнр" за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Йому було призначено 12 років за ґратами з позбавленням права впродовж 13 років обіймати посади в органах влади та з конфіскацією всього належного майна.
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Далі було встановлено, що псевдоочільник з 2018 року почав створювати умови для анексії Луганської області. Надалі підписав з президентом держави-агресора договір про "входження" регіону до росії. Внаслідок чого й відбулось приєднання захопленої частини області до рф. Оскільки за поданням президента росії фігурант був переобраний на посаду "голови лнр" і продовжує керувати.
Судове рішення першої інстанції в частині призначеного покарання скасовано. За інформацією Луганської обласної прокуратури, "голові лнр" було ухвалено новий вирок - до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права впродовж 15 років обіймати посади в органах влади.
Наразі вирок суду набрав законної сили, передає пресслужба Луганської обласної прокуратури.
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