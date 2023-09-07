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Днепропетровщина: российские захватчики обстреляли два района, есть раненые

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Два района Днепровской области обстреляли российские захватчики в течение дня. Из-за этих атак травмированы два человека. О последствиях обстрелов сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Цитата

“Никопольщина снова пострадала от артиллерийских обстрелов. Сегодня трижды агрессор ударил по районному центру. И еще раз — по Марганецкой громаде. Осколочные ранения получили 52-летняя женщина и 57-летний мужчина. Им оказали помощь, будут лечиться амбулаторно”, — рассказал об атаке на Никопольский район Сергей Лысак.

Детали

По данным главы региона из-за вражеских обстрелов повреждены две линии электропередач и 8 домов местных жителей. Один из частных домов вспыхнул. Пожар укротили спасатели. Кроме того, снарядами рашистов изуродованы 5 хозяйственных построек и автомобиль. Все разрушения в Никопольском районе.

В то же время, по данным Сергея Лысака вечером российская армия обстреляла еще и жителей Покровской громады Синельниковского района. Там вспыхнул пожар. Последствия атаки еще уточняются.

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Напомним

Ночью оккупанты тоже били по Никополю из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.

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