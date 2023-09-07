Дніпропетровщина: російські загарбники обстріляли два райони, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Два райони Дніпрпоетровщини обстріляли російські загарбники впродовж дня. Через ці атаки травмовані дві людини. Про наслідки обстрілів повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Цитата
“Нікопольщина знову потерпала від артилерійських обстрілів. Сьогодні тричі агресор вдарив по районному центру. І ще раз — по Марганецькій громаді. Осколкові поранення отримали 52-річна жінка та 57-річний чоловік. Їм надали допомогу, лікуватимуться амбулаторно”, — розповів про атаку на Нікопольський район Сергій Лисак.
Деталі
За даними очільника регіону через ворожі обстріли пошкоджені дві лінії електропередач та 8 осель місцевих. Один із приватних будинків спалахнув. Пожежу приборкали рятувальники. Крім того, снарядами рашистів понівечені 5 господарських споруд та автівка. Усі руйнування у Нікопольському районі.
Водночас, за даними Сергія Лисака надвечір російська армія обстріляла ще й мешканців Покровської громади Синельниківського району. Там спалахнула пожежа. Наслідки атаки ще уточнюються.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ: поплічник рашистів з Кривого Рогу “зливав” напрямки польотів бойової авіації
Нагадаємо
Вночі окупанти теж били по Нікополю з важкої артилерії. Минулось без постраждалих.