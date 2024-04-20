Днепровщина получит более 3,2 миллиарда гривен в рамках платформы "Сделано в Украине"

Днепровщина получит более 3,2 млрд гривен в рамках экономической платформы "Сделано в Украине". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Во время рабочей поездки в Днепр Президент Владимир Зеленский принял участие в презентации экономической платформы "Сделано в Украине".

Зеленский поблагодарил предпринимателей за то, что, несмотря на полномасштабную российскую агрессию, они остаются в своем регионе, поддерживают экономику и обеспечивают людей работой.

Зеленский отметил, что важно усиливать противовоздушную оборону и защищать энергетическую инфраструктуру.

По словам президента, власть понимает, что во время войны бизнес находится в непростом положении. Поэтому именно для его поддержки, решения вопросов и развития отечественного производства начали платформу "Сделано в Украине".

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что для Днепровщины на этот год предусмотрели более 3,2 млрд грн в рамках всех программ поддержки.

Чем активнее бизнесы региона будут подаваться на соответствующие программы, тем больше средств смогут получить. Их распределяют и на уже знакомые бизнесу государственную поддержку "5-7-9", гранты на переработку, компенсации, и на новые программы.

Кроме того, во время совещания в Днепре, которое провел Президент Зеленский, министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил о проекте создания второго эшелона больниц, которые будут принимать раненых защитников.

Ляшко отметил: чтобы принимать бойцов с южного направления, планируют реконструировать Криворожскую больницу № 2.

Эта больница должна увеличить мощности, чтобы принимать раненых военных и разгрузить больницы первого эшелона - сказал он.

Министр здравоохранения предложил направить на капитальный ремонт больницы грантовые средства. По его словам, проект реконструкции больницы уже разработали и начнут с операционного блока.

Также Виктор Ляшко предложил привлечь к работе больниц второго эшелона боевых медиков.

Это очень хорошая инициатива. Мы должны ее реализовать сказал президент.

Дополнение

19 апреля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Днепр, который атаковала РФ, где провел совещание по защите городов и общин региона,