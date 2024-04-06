Днепропетровщина: российская атака нанесла ущерб культурным объектам, жилью и инфраструктуре

На Днепропетровщине из-за российской атаки повреждены культурный центр, библиотека, жилье для переселенцев, торговый центр, спортклуб, 8 многоэтажек, 16 частных домов, 7 хозяйственных построек, более полутора десятков авто и гаражи. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В Днепропетровской области враг дважды обстреливал город Никополь артиллерией, вызвав значительные материальные убытки и угрозу для местных жителей. Следовательно, в результате обстрелов повреждены культурный центр, библиотека, жилье для переселенцев, торговый центр и спортклуб.

Указано, что изуродованы 8 многоэтажек, 16 частных домов, 7 хозяйственных построек, а также более полутора десятков автомобилей и гаражей. Обстрелы также задели линии электропередач.

К счастью, в результате нападения никто из местных жителей не пострадал.

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