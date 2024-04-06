Днепропетровщина: российская атака нанесла ущерб культурным объектам, жилью и инфраструктуре

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  114600 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  126683 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  122217 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125323 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117648 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119302 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111580 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101121 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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2 апреля 2024, 04:45  •  321796 просмотра

Днепропетровщина: российская атака нанесла ущерб культурным объектам, жилью и инфраструктуре

В результате российского артиллерийского обстрела в Днепропетровской области повреждены дом культуры, библиотека, жилье для ВПЛ, торговый центр, спортивный клуб, 8 многоэтажек, 16 частных домов, 7 хозяйственных построек, более десятка автомобилей и гаражей.

Война •   •  10840 просмотра
Днепропетровщина: российская атака нанесла ущерб культурным объектам, жилью и инфраструктуре

В ночь на 6 апреля ПВО уничтожила 28 российских БпЛА и 3 ракеты

Украинские военные сбили 28 вражеских беспилотников и 3 вражеские ракеты в противовоздушном бою в ночь на 6 апреля 2024 года.

Война •   •  12654 просмотра
В ночь на 6 апреля ПВО уничтожила 28 российских БпЛА и 3 ракеты

российские войска несут большие потери: За сутки погибло 790 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 790 военнослужащих.

Война •   •  14473 просмотра
российские войска несут большие потери: За сутки погибло 790 военнослужащих

За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 107 авиационных атак, 137 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 80 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 14 ракетных ударов, 107 авиаударов и 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  15487 просмотра
За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 107 авиационных атак, 137 залповых обстрелов

На Николаевщине ПВО уничтожила вражеский БпЛА, обстрелы в области обошлись без жертв

В Николаевской области противовоздушная оборона уничтожила российский беспилотник, однако в Николаевском районе были зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы. Жертв нет.

Война •   •  15049 просмотра
На Николаевщине ПВО уничтожила вражеский БпЛА, обстрелы в области обошлись без жертв

Войска рф массированно атакуют Запорожье: 4 погибших, 25 раненых и масштабные разрушения

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 260 обстрелов по 8 населенным пунктам Запорожской области, среди которых ракетные удары, авиаудары, удары беспилотников, обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерийские обстрелы. Кроме того, 4 человека погибли, 25 ранены в результате вражеских ракетных атак на Запорожье.

Война •   •  19307 просмотра
Войска рф массированно атакуют Запорожье: 4 погибших, 25 раненых и масштабные разрушения

Количество жертв возросло: 6 погибших и 10 раненых в Харькове после ночной российской атаки

В результате ночной российской атаки на Харьков погибло 6 человек, 10 получили ранения, значительный ущерб был нанесен жилым и коммерческим зданиям.

Война •   •  20078 просмотра
Количество жертв возросло: 6 погибших и 10 раненых в Харькове после ночной российской атаки

Польша рассматривает новый договор с Украиной на замену соглашения 1992 года

Польша рассматривает возможность подписания нового соглашения с Украиной на замену действующему договору от 1992 года, с возможностью усиления военного сотрудничества и связей в сфере безопасности между двумя странами.

Война •   •  34754 просмотра
Польша рассматривает новый договор с Украиной на замену соглашения 1992 года

В белгороде сообщают о взрывах и ракетной угрозе

В российском городе белгород и его окрестностях сообщалось о взрывах и ракетных угрозах, жители видели видимые следы в небе и слышали сирены и взрывы.

Война •   •  32279 просмотра
В белгороде сообщают о взрывах и ракетной угрозе

6 апреля: Всемирный день настольного тенниса, Международный день хождения по огню

Большинство специалистов считает, что настольный теннис появился в Англии, как разновидность большого тенниса. Вскоре игра с открытого воздуха перешла в помещение - играли на полу. Позже появилась игра на столах. Простой инвентарь, а главное небольшие размеры площадки позволяли играть где угодно.

УНН Lite •   •  29253 просмотра
6 апреля: Всемирный день настольного тенниса, Международный день хождения по огню