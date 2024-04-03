Днепропетровщина: армейцы рф повредили частное предприятие и объект инфраструктуры на Никопольщине

Российские военные в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровщины. Били из артиллерии и ударными-дронами. Из-за этих атак повреждено частное предприятие и инфраструктурный объект. О ситуации в регионе рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Враг не унимался целый день - бил по Никопольщине. Трижды обстреливал из артиллерии. И еще 8 раз ударил по району дронами-камикадзе. - сообщил председатель ОВА.

Детали

Лысак отметил, что больше всего атак пришлось на сам Никополь. Россияне обстреляли две громады - Покровскую и Марганецкую.

В районе повреждены частное предприятие и инфраструктурный объект.

Согласно данным главы ОВА люди не пострадали.

Ситуация на ДнепроГЭС после атаки рф: Федоров говорит, только на установление последствий понадобятся месяцы