Днем оккупанты ударили по Одессе баллистикой: один человек погиб

Днем, 6 апреля, оккупационные войска рф ударили по Одесской области баллистикой, вероятно, ракетой "Искандер-М". Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сил обороны Юга.

Детали

Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. После обеда направил ракету, предположительно "Искандер-М", по Одесскому району - резюмировали в ведомстве.

В результате удара по объекту коммунального хозяйства, повреждено оборудование, админздание, также погиб гражданский сотрудник.

Последствия уточняются, над их устранением работают профильные специалисты.

В Одесской области работает ПВО - Силы обороны юга

Дополнение

В Силах обороны Юга призвали украинцев быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и при предупреждении об опасности оперативно переходить в укрытия.

Напомним

Сегодня днем в небе над Одесской областью Силы обороны сбили два российских разведывательных БпЛА "Орлан-10".