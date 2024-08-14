Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны
Киев • УНН
Закупочное агентство Минобороны начало поставки зимней одежды для ВСУ. Общая сумма поставок - 2,6 млрд грн, а крайний срок - конец 2024 года.
Закупочное агентство Министерства обороны начало поставки зимней одежды Вооруженным силам Украины, сообщили в Минобороны в среду, пишет УНН.
Детали
"Поставщики закупочного агентства Минобороны "Государственный оператор тыла" развернули отгрузку зимнего вещевого обеспечения в воинские части ВСУ. В частности, они должны передать продукции на общую сумму 2,6 млрд грн. Уже начали поставки ветровлагозащитных штанов и курток, рубашек, перчаток, треккинговых носков, ботинок с высокими берцами и т.д.", - сообщили в Минобороны.
Крайний срок поставки, как указано, - конец 2024 года.
"Заблаговременное обеспечение наших военных качественной зимней одеждой и обувью является жизненно необходимым для их безопасности и эффективности. Мы понимаем важность системного планирования, поэтому закупочное агентство Минобороны ГОТ уже начало поставки зимнего вещевого обеспечения", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
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