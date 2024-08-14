Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

  •  96272 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  115224 просмотра
В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

  •  58470 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  110381 просмотра
"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

  •  101795 просмотра
публикации
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

  •  80989 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

13 августа 2024, 07:59  •  163839 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  198602 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  185050 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  207413 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

  •  250 просмотра
Чрезвычайно редкое явление: украинские полярники зафиксировали южное полярное сияние

Чрезвычайно редкое явление: украинские полярники зафиксировали южное полярное сияние

  •  16373 просмотра
Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

  •  96255 просмотра
На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

  •  72878 просмотра
Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

  •  68578 просмотра
Актуальное
Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 10:57  •  31105 просмотра

Read in English

Закупочное агентство Минобороны начало поставки зимней одежды для ВСУ. Общая сумма поставок - 2,6 млрд грн, а крайний срок - конец 2024 года.

Закупочное агентство Министерства обороны начало поставки зимней одежды Вооруженным силам Украины, сообщили в Минобороны в среду, пишет УНН.

Детали

"Поставщики закупочного агентства Минобороны "Государственный оператор тыла" развернули отгрузку зимнего вещевого обеспечения в воинские части ВСУ. В частности, они должны передать продукции на общую сумму 2,6 млрд грн. Уже начали поставки ветровлагозащитных штанов и курток, рубашек, перчаток, треккинговых носков, ботинок с высокими берцами и т.д.", - сообщили в Минобороны.

Крайний срок поставки, как указано, - конец 2024 года.

"Заблаговременное обеспечение наших военных качественной зимней одеждой и обувью является жизненно необходимым для их безопасности и эффективности. Мы понимаем важность системного планирования, поэтому закупочное агентство Минобороны ГОТ уже начало поставки зимнего вещевого обеспечения", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Міноборони тестує нову полегшену модель бронежилета9 июля 2024, 15:07 • 19012 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаполитика
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
polshaПольша
Эксклюзив
Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине
  •  35771 просмотра

Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине

Эксклюзив
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
  •  81023 просмотра

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Эксклюзив
Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов
  •  44855 просмотра

Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов

Эксклюзив
Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию
  •  52097 просмотра

Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

Эксклюзив
МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
  •  51188 просмотра

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка
  •  46415 просмотра

Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка

Эксклюзив
Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"
  •  41292 просмотра

Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"

Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
  •  109516 просмотра

Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Эксклюзив
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
  •  105751 просмотра

Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев

Эксклюзив
Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ
13 августа 2024, 10:20  •  106599 просмотра

Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ

Популярные

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

  •  101795 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  110381 просмотра
В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

  •  58470 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  115224 просмотра
Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

  •  96272 просмотра

Публикации

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

  •  80989 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

13 августа 2024, 07:59  •  163839 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  198602 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  185050 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  207413 просмотра

Война

В Харьковской области военная ситуация без изменений, но есть понимание, что враг не отказался от планов - Синегубов

В Харьковской области военная ситуация без изменений, но есть понимание, что враг не отказался от планов - Синегубов

  •  4751 просмотра
Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

  •  22374 просмотра
Специально спланированная операция: источник подтвердил отработку дронами СБУ и Сил обороны по 4 российским военным аэродромам

Специально спланированная операция: источник подтвердил отработку дронами СБУ и Сил обороны по 4 российским военным аэродромам

  •  22027 просмотра
Оккупанты ударили из дронов по Херсону: есть погибший и раненые

Оккупанты ударили из дронов по Херсону: есть погибший и раненые

  •  24449 просмотра
Поиск и уничтожение противника в Судже завершен - Сырский

Поиск и уничтожение противника в Судже завершен - Сырский

  •  22987 просмотра

политика

Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

  •  866 просмотра
Проведение азартных игр предлагают привести в соответствие с законом об электронных реестрах

Проведение азартных игр предлагают привести в соответствие с законом об электронных реестрах

  •  7842 просмотра
Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

  •  22374 просмотра
Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

  •  31520 просмотра
Президент Финляндии поддержал право Украины на операцию в курской области

Президент Финляндии поддержал право Украины на операцию в курской области

  •  25176 просмотра

Война

В Харьковской области военная ситуация без изменений, но есть понимание, что враг не отказался от планов - Синегубов

В Харьковской области военная ситуация без изменений, но есть понимание, что враг не отказался от планов - Синегубов

  •  4751 просмотра
Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

  •  22374 просмотра
Специально спланированная операция: источник подтвердил отработку дронами СБУ и Сил обороны по 4 российским военным аэродромам

Специально спланированная операция: источник подтвердил отработку дронами СБУ и Сил обороны по 4 российским военным аэродромам

  •  22027 просмотра
Оккупанты ударили из дронов по Херсону: есть погибший и раненые

Оккупанты ударили из дронов по Херсону: есть погибший и раненые

  •  24449 просмотра
Поиск и уничтожение противника в Судже завершен - Сырский

Поиск и уничтожение противника в Судже завершен - Сырский

  •  22987 просмотра

политика

Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

  •  866 просмотра
Проведение азартных игр предлагают привести в соответствие с законом об электронных реестрах

Проведение азартных игр предлагают привести в соответствие с законом об электронных реестрах

  •  7842 просмотра
Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

  •  22374 просмотра
Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

  •  31520 просмотра
Президент Финляндии поддержал право Украины на операцию в курской области

Президент Финляндии поддержал право Украины на операцию в курской области

  •  25176 просмотра

Новости Бизнеса

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  50135 просмотра
Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  146368 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  147715 просмотра

Экономика

100 кг золота и почти 2000 кг серебра: госбюджет пополнили драгоценными металлами из металлолома ссср рф

100 кг золота и почти 2000 кг серебра: госбюджет пополнили драгоценными металлами из металлолома ссср рф

  •  28030 просмотра
Продукты подешевели, в основном из-за овощей и яиц, но растут цены на масло и хлеб - эксперт

Продукты подешевели, в основном из-за овощей и яиц, но растут цены на масло и хлеб - эксперт

  •  19427 просмотра
Жителей Лисичанска заставляют оплачивать счета задолженности, которая возникла еще до оккупации - Луганская ОГА

Жителей Лисичанска заставляют оплачивать счета задолженности, которая возникла еще до оккупации - Луганская ОГА

  •  29755 просмотра
Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

  •  25385 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  115224 просмотра

Киев

В Киеве резко растет заболеваемость COVID-19 в Киеве резко растет заболеваемость COVID-19

В Киеве резко растет заболеваемость COVID-19 в Киеве резко растет заболеваемость COVID-19

  •  837 просмотра
В Киеве задержали мужчину, который через интернет продавал гранатометы

В Киеве задержали мужчину, который через интернет продавал гранатометы

  •  16474 просмотра
Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  26725 просмотра
В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

  •  39020 просмотра
В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

  •  39153 просмотра