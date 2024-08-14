Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

Закупочное агентство Министерства обороны начало поставки зимней одежды Вооруженным силам Украины, сообщили в Минобороны в среду, пишет УНН.

Детали

"Поставщики закупочного агентства Минобороны "Государственный оператор тыла" развернули отгрузку зимнего вещевого обеспечения в воинские части ВСУ. В частности, они должны передать продукции на общую сумму 2,6 млрд грн. Уже начали поставки ветровлагозащитных штанов и курток, рубашек, перчаток, треккинговых носков, ботинок с высокими берцами и т.д.", - сообщили в Минобороны.

Крайний срок поставки, как указано, - конец 2024 года.

"Заблаговременное обеспечение наших военных качественной зимней одеждой и обувью является жизненно необходимым для их безопасности и эффективности. Мы понимаем важность системного планирования, поэтому закупочное агентство Минобороны ГОТ уже начало поставки зимнего вещевого обеспечения", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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