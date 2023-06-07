Для украинцев упростили процедуру оформления паспорта

Детали

С 6 июня, по решению Правительства, все подразделения Государственной миграционной службы Украины и зарубежные дипломатические учреждения получают прямой доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан.

Это позволит органам формировать выписки о государственной регистрации рождения лица и его происхождения.

Таким образом, процедура получения паспортных документов значительно упрощается для граждан. В частности, это позволит украинцам, которые выехали с временно оккупированных территорий или находятся за рубежом из-за вооруженной агрессии российской федерации, быстрее оформить свои паспорта.

Такое нововведение оптимизирует работу органов ГМС и позволит существенно сократить время обработки запросов на получение паспортов.

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