Для украинцев упростили процедуру оформления паспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня.УНН. Для украинцев упростили процедуру получения паспорта гражданина Украины, сообщает Министерство внутренних дел Украины, передает УНН.
Детали
С 6 июня, по решению Правительства, все подразделения Государственной миграционной службы Украины и зарубежные дипломатические учреждения получают прямой доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан.
Это позволит органам формировать выписки о государственной регистрации рождения лица и его происхождения.
Таким образом, процедура получения паспортных документов значительно упрощается для граждан. В частности, это позволит украинцам, которые выехали с временно оккупированных территорий или находятся за рубежом из-за вооруженной агрессии российской федерации, быстрее оформить свои паспорта.
Такое нововведение оптимизирует работу органов ГМС и позволит существенно сократить время обработки запросов на получение паспортов.
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