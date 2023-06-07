Для українців спростили процедуру оформлення паспорта
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня.УНН. Для українців простили процедуру отримання паспорта громадянина України, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, передає УНН.
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З 6 червня, за рішенням Уряду, всі підрозділи Державної міграційної служби України та закордонні дипломатичні установи отримують прямий доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
Це надасть органам змогу формувати витяги про державну реєстрацію народження особи та її походження.
Таким чином, процедура отримання паспортних документів значно спрощується для громадян. Зокрема, це дозволить українцям, які виїхали з тимчасово окупованих територій або перебувають за кордоном через збройну агресію російської федерації, швидше оформити свої паспорти.
Таке нововведення оптимізує роботу органів ДМС та дозволить істотно скоротити час обробки запитів на отримання паспортів.
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