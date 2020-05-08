Для принятия "банковского законопроекта" хватит голосов - Корниенко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Во фракции "Слуга народа" заверили, что 13 мая на следующем внеочередном заседании Верховной Рады хватит голосов для принятия в целом так называемого "банковского законопроекта". Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.
Народный депутат обосновал свой прогноз тем, что в Верховной Раде удалось собрать достаточное количество голосов для принятия первого чтения и особой процедуры новых изменений в регламент для дальнейшего второго чтения.
Напомним, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание в среду, 13 мая, на котором планируют рассмотреть законопроект о банках.
После того, как Верховная Рада приняла решение о рассмотрении документа по сокращенной процедуре, депутаты должны подать правки, на которых настаивают. В эту пятницу профильный комитет должен был сформировать финальную таблицу, которая будет в десятки раз меньше, чем оригинальная.
Национальный банк Украины положительно оценивает решение ВР относительно рассмотрения законопроекта о банках по специальной процедуре, ведь это ускорит его принятие.