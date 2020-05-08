Для принятия "банковского законопроекта" хватит голосов - Корниенко

Народный депутат обосновал свой прогноз тем, что в Верховной Раде удалось собрать достаточное количество голосов для принятия первого чтения и особой процедуры новых изменений в регламент для дальнейшего второго чтения.

Напомним, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание в среду, 13 мая, на котором планируют рассмотреть законопроект о банках.

После того, как Верховная Рада приняла решение о рассмотрении документа по сокращенной процедуре, депутаты должны подать правки, на которых настаивают. В эту пятницу профильный комитет должен был сформировать финальную таблицу, которая будет в десятки раз меньше, чем оригинальная.

Национальный банк Украины положительно оценивает решение ВР относительно рассмотрения законопроекта о банках по специальной процедуре, ведь это ускорит его принятие.