Для ухвалення "банківського законопроекту" вистачить голосів - Корнієнко

Народний депутат обгрунтував свій прогноз тим, що у Верховній Раді вдалося зібрати достатню кількість голосів для ухвалення першого читання і особливої процедури нових змін в регламент для подальшого другого читання.

Нагадаємо, Верховна Рада України збереться на позачергове засідання у середу, 13 травня, на якому планують розглянути законопроект про банки.

Після того, як Верховна Рада ухвалила рішення про розгляд документа за скороченою процедурою, депутати мали можливість подати правки, на яких наполягають. В цю п‘ятницю профільний комітет мав сформувати фінальну таблицю, яка буде в десятки разів меншою, ніж оригінальна.

Національний банк України позитивно оцінює рішення ВР щодо розгляду законопроекту про банки за спеціальною процедурою, адже це пришвидшить його ухвалення.