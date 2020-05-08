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Для ухвалення "банківського законопроекту" вистачить голосів - Корнієнко

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У фракції "Слуга народу" запевнили, що 13 травня на наступному позачерговому засіданні Верховної Ради вистачить голосів для ухвалення в цілому так званого "банківського законопроекту". Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає УНН.

Для ухвалення "банківського законопроекту" вистачить голосів - Корнієнко

Народний депутат обгрунтував свій прогноз тим, що у Верховній Раді вдалося зібрати достатню кількість голосів для ухвалення першого читання і особливої процедури нових змін в регламент для подальшого другого читання.

Нагадаємо, Верховна Рада України збереться на позачергове засідання у середу, 13 травня, на якому планують розглянути законопроект про банки.

Після того, як Верховна Рада ухвалила рішення про розгляд документа за скороченою процедурою, депутати мали можливість подати правки, на яких наполягають. В цю п‘ятницю профільний комітет мав сформувати фінальну таблицю, яка буде в десятки разів меншою, ніж оригінальна.

Національний банк України позитивно оцінює рішення ВР щодо розгляду законопроекту про банки за спеціальною процедурою, адже це пришвидшить його ухвалення.

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