Для поддержки работы "зернового коридора": в Украину прибыла лоцманская лодка от Франции

В Украину прибыла лоцманская лодка, переданная Францией, для поддержки работы "зернового коридора". Об этом заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает УНН.

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По словам Кубракова, сейчас лодка находится в порту Рени на Дунае.

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Сейчас на участке Дуная работают 8 лоцманских кораблей. Однако объемы грузопотоков в портах кластера постоянно растут. Новое судно поможет увеличить оборачиваемость флота и минимизировать простои причалов и судов. Мы глубоко благодарны нашим партнерам за поддержку нашего Дунайского судоходства - написал Кубраков на своей странице в соцсети Х.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что Франция передала Украине вторую лоцманскую лодку, что будет способствовать увеличению экспорта зерна через Черноморский коридор.

Напомним,

Вице-премьер-министр - глава Минвостокразвития Александр Кубраков заявил, что по украинскому коридору в Черном море экспортировано 10 млн тонн грузов.

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