Для поддержки работы "зернового коридора": в Украину прибыла лоцманская лодка от Франции
Франция передала Украине лоцманский катер, чтобы помочь Дунайскому зерновому коридору, повысить эффективность работы портов и увеличить грузопоток.
В этом году СБУ уже уничтожила более 500 российских танков
В этом году Служба безопасности Украины уничтожила в Украине более 500 российских танков, в том числе новейшие модели Т-90, во время боев на восточном и южном фронтах.
FT: Украина предупреждает о возможных задержках пенсий и зарплат без помощи Запада
Украина рискует задержать выплаты государственным служащим и пенсионерам без жизненно важной иностранной помощи; ей необходимо 37 миллиардов долларов в 2023 году. Задержки финансирования со стороны ЕС и США угрожают восстановлению и стабильности Украины.
"Думала, что вот прямо сейчас могу умереть": журналистка Паплаускайте рассказала подробности удара россиян по вокзалу Херсона
Журналистка Маричка Паплаускайте рассказала о российской атаке на херсонский железнодорожный вокзал, которая привела к жертвам и разрушениям.
В НАПК назвали самые распространенные коррупционные риски в работе ВЛК
НАПК выявило 20 коррупционных рисков в военно-врачебных комиссиях Украины и рекомендовало изменения для их минимизации и защиты прав военнослужащих.
В течение декабря один ребенок и 29 взрослых погибли, провалившись под лед
Тридцать человек, в том числе один ребенок, погибли на неустойчивом льду в Украине. 10 человек спасены благодаря ГСЧС.
Электроноши смогут вывозить раненых: украинские пограничники осваивают, переданную волонтерами, разработку медевакуации
Пограничники получили наземный дрон для медицинской эвакуации раненых с поля боя. Устройство приобретено за средства финских благотворителей для нужд Краматорского отряда.
В Киеве сеть кинотеатров уклонялась от уплаты 10 млн грн налогов - БЭБ
В Киеве разоблачили сеть кинотеатров, которая уклонилась от уплаты налогов на сумму 10 миллионов гривен; после расследования долг был погашен.
В новогоднюю ночь в Киеве будет дежурить до тысячи спасателей - ГСЧС
920 спасателей и 240 единиц техники будут дежурить в Киеве на Новый год, ГСЧС готова к ликвидации любых чрезвычайных ситуаций, включая угрозы со стороны россии.
Украина получила в декабре 5 млрд долл. внешнего финансирования
В декабре Украина получила $5 млрд помощи, в основном на социальные расходы, причем Япония была крупнейшим донором.