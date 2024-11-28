Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Британский сценарист и режиссер Ричард Кертис рассказал, как однажды он пытался снять сиквел "Ноттинг Хилла", но в итоге отказался от него, потому что актриса Джулия Робертс возненавидела эту идею, пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

Романтическая комедия 1999 года повествует об известной актрисе Анне Скотт (Робертс), которая влюбляется в неуклюжего владельца книжного магазина Уильяма Такера (Хью Грант) в Ноттинг Хилле. Однако увлечение папарацци ею усложняет их отношения.

Продвигая свой новый анимационный фильм Netflix "Это Рождество", Кертис рассказал, что Робертс не была большой поклонницей сценария сиквела, в котором ее персонаж Скотт разводится с Такером.

Когда его спросили, хотел бы он снять продолжение своих прошлых фильмов, он сказал IndieWire: "Я пытался сделать один с Ноттинг Хиллом, где они собирались развестись, и Джулия [Робертс] посчитала, что это очень плохая идея".

Ранее в этом месяце Грант также раскритиковал своего персонажа в фильме, назвав его "отвратительным".

Он сказал: "Всякий раз, когда я переключаю каналы дома после нескольких выпивок и всплывает эта тема, я просто думаю: "Почему у моего персонажа нет яиц?" В этом фильме есть сцена, где она находится в моем доме, и папарацци подходят к входной двери и звонят в звонок, и я думаю, что просто позволяю ей пройти мимо меня и открыть дверь. Это ужасно".

Он продолжил: "У меня никогда не было девушки, или, теперь уже, жены, которая бы не сказала: "Какого черта ты ее не остановил? Что с тобой не так?" И у меня нет на это ответа - так было написано. И я думаю, что он действительно отвратителен".

Дополнение

Несмотря на это, фильм имел огромный успех, собрав более 360 миллионов долларов в прокате, и стал одним из самых кассовых британских фильмов всех времен.

Наряду с номинациями на "Золотой глобус" и BAFTA, он получил приз зрительских симпатий как самый популярный фильм в 2000 году.

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