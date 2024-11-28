Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" Марк Черри открыт для исследования другой эпохи на Вистерия Лейн - вымышленной улице, на которой живут герои этого американского сериала, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

В недавнем интервью журналу People Черри представил свою идею приквела к популярному сериалу ABC с Тери Хэтчер, Фелисити Хаффман, Марсией Кросс и Евой Лонгорией в главных ролях.

"Я бы, наверное, хотел воплотить эту идею в более раннем десятилетии", - сказал Черри изданию. "Потому что персонаж, по которому я больше всего скучаю, на самом деле Вистерия Лейн. Это была самая веселая игровая площадка, которая когда-либо была у кого-либо в истории телевидения, потому что мы владели всей улицей. Я знаю эту улицу как свои пять пальцев. Когда кто-то снимает рекламу на этой улице, я сразу это понимаю, потому что я знаю все эти дома, я знаю географию. Это было такое веселое место, для которого можно было писать. И были моменты, когда я думал: "Знаешь что? Интересно, смогу ли я написать Вистерия Лейн где-нибудь в 1966 году".

Черри, который также создал сериалы "Коварные горничные" и "Почему женщины убивают", подсчитал, что "около 70 000 человек" спрашивали его о перезапуске "Отчаянных домохозяек". Он добавил: "Правда в том, что у меня есть пара идей, как это сделать".

Однако создатель "Отчаянных домохозяек" будет заниматься перезапуском только в том случае, если "все еще есть что сказать". "Если вы делаете перезапуск, у вас должна быть действительно веская художественная причина для этого, - объяснил он. - И в какой-то момент я сажусь с кем-нибудь и говорю: "Хорошо, давайте обсудим, есть ли достаточно веская причина, чтобы это сделать".

Дополнение

Сериал "Отчаянные домохозяйки" рассказывает о четырех женщинах - Сьюзан Майер (Хэтчер), Линетт Скаво (Хаффман), Бри Ван де Камп (Кросс) и Габриэль Солис (Лонгория), - которые раскрывают темные тайны в своем, казалось бы, идиллическом пригородном районе после того, как их подруга и соседка Мэри Элис Янг (Бренда Стронг) покончила жизнь самоубийством. Этот драматический сериал, который транслировался с 2004 по 2012 год на канале ABC, выиграл семь премий "Эмми" и три "Золотых глобуса".