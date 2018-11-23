Для имения Януковича ищут хозяйственника

"АРМА приглашает потенциальных управляющих принять участие в отборе лиц, которые могут предоставлять услуги управления активами в виде движимого и недвижимого имущества, расположенного в с. Новые Петровцы, Вышгородского района, Киевской области (резиденции "Межигорье"), которые переданы в управление АРМА на основании постановлений Печерского районного суда г. Киева", - говорится в сообщении.

Как отметили в Агентстве, в соответствии с требованиями Закона, деятельность АРМА по направлению управления арестованными активами должна обеспечивать (генерировать) поступления в Государственный бюджет Украины, а не расходы из него, учитывая, что АРМА не имеет полномочий и прав тратить средства Государственного бюджета Украины на организацию ответственного хранения, обслуживания, поддержание в надлежащем состоянии активов, в том числе проведение текущих ремонтов, а также обеспечение их надлежащего функционирования. Зато, соответствующие меры могут и должны организовываться управляющим, отобранным в порядке, установленном Законом, и оплачиваться исключительно из доходов от управления, получаемых управляющим в процессе коммерческого использования активов.

"Эти и другие условия управления активами указываются в договоре между АРМА и Управляющим", - отметили в Агентстве.

Как сообщал УНН, комплекс "Межигорье", которым пользовался бывший президент Виктор Янукович, переданное Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, вероятнее всего, будет передаваться через конкурс в управление по договору, а не выставляться на продажу.