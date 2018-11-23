Для маєтку Януковича шукають господарника

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Національне агентство України з питань управління корупційними активами (АРМА) шукає управлінців для колишньої резиденції екс-президента Віктора Януковича “Межигір’я”, яка розташована у Нових Петрівцях. Про це повідомляє прес-служба АРМА, передає УНН.

“АРМА запрошує потенційних управителів взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління активами у вигляді нерухомого та рухомого майна, розташованого у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області (резиденції „Межигір’я“), які передані в управління АРМА на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Агентстві, відповідно до вимог Закону, діяльність АРМА за напрямком управління арештованими активами повинна забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього, з огляду на що АРМА не має повноважень та прав витрачати кошти Державного бюджету України на організацію відповідального зберігання, обслуговування, підтримання у належному стані активів, в тому числі проведення поточних ремонтів, а також забезпечення їх належного функціонування. Натомість, відповідні заходи можуть і мають організовуватися управителем, відібраним у порядку, встановленому Законом, і оплачуватися виключно з доходів від управління, які отримуються управителем в процесі комерційного використання активів.

“Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між АРМА та Управителем”, — зазначили в Агентстві.

Як повідомляв УНН, комплекс “Межигір’я”, яким користувався колишній президент Віктор Янукович, що було передане Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, найімовірніше, буде передаватися через конкурс в управління за договором, а не виставлятися на продаж.

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