Для маєтку Януковича шукають господарника

“АРМА запрошує потенційних управителів взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління активами у вигляді нерухомого та рухомого майна, розташованого у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області (резиденції „Межигір’я“), які передані в управління АРМА на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Агентстві, відповідно до вимог Закону, діяльність АРМА за напрямком управління арештованими активами повинна забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього, з огляду на що АРМА не має повноважень та прав витрачати кошти Державного бюджету України на організацію відповідального зберігання, обслуговування, підтримання у належному стані активів, в тому числі проведення поточних ремонтів, а також забезпечення їх належного функціонування. Натомість, відповідні заходи можуть і мають організовуватися управителем, відібраним у порядку, встановленому Законом, і оплачуватися виключно з доходів від управління, які отримуються управителем в процесі комерційного використання активів.

“Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між АРМА та Управителем”, — зазначили в Агентстві.

Як повідомляв УНН, комплекс “Межигір’я”, яким користувався колишній президент Віктор Янукович, що було передане Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, найімовірніше, буде передаватися через конкурс в управління за договором, а не виставлятися на продаж.