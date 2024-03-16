Длились четыре дня: в Сумах завершились поисковые работы на месте попадания вражеского беспилотника

В Сумах аварийно-поисковые работы на месте попадания вражеского беспилотника завершены, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В течение четырех дней работая в Сумах на месте вражеского удара, спасатели провели колоссальную работу. В первые часы специалисты ГСЧС спасли 10 жителей разрушенной многоэтажки, из которых пятерых деблокировали из - под завалов. Также из под завалов были деблокированы тела трех погибших людей.

Провели демонтаж разрушенных строительных конструкций и расчистку места происшествия от обломков строительных конструкций. Всего вывезено 345 куб. м. мусора, добавили в ГСЧС.

В развернутом спасателями Пункте несокрушимости 308 граждан получили консультативную помощь в решении бытовых и других проблем, еще 60 получили психологическую помощь.

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