"Дія City": скоро в Раде рассмотрят первый законопроект

"Верховная Рада зарегистрировала законопроект о развитии цифровой экономики Украины. Мы называем - это законопроект о "Дія City". Мы создаем специальный правовой режим, который поможет создать одни из лучших условий в мире для IT и креативной индустрии ... Мы хотим не только разрабатывать продукты для других стран, но и создавать ... Мы верим, что бизнес сможет активно развиваться, если для этого имеются благоприятные условия: условия налоговые и условия, когда ни один правоохранительный орган не может влиять на работу бизнеса", - рассказал Федоров.

По его словам, по данным Службы статистики законопроект "Дія City" за несколько лет поможет увеличить экспорт IT-услуг, объем рынка креативной и IT-индустрии в два раза.

"Сегодня это 5 млрд долларов, за 3-4 года увеличить его объем до 11-12 миллиардов долларов", - отметил министр.

Федоров заявил, что создание "Дія City" приведет к увеличению количества сотрудников занятых в IT с 200 тыс. сейчас до 450 тыс. рабочих мест.

Кроме того, среди основных нововведений "Дія City" есть возможность создания компании за несколько минут, возможность платить налоги на уровне ФЛП третьей группы - это 5% и при этом вести официальную деятельность.

"Очень скоро зарегистрированный проект будет проходить первое чтение в Верховной Раде и мы надеемся на поддержку всех фракций ...", - сказал Федоров.

Напомним, по прогнозам экспертов, создание комфортных условий для развития украинского IT-сектора в рамках проекта Действие City позволит за пять лет увеличить объем индустрии с 6 до 12 млрд долларов. При этом количество рабочих мест в отрасли достигнет 450 тыс.