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“Дія City”: скоро у Раді розглянуть перший законопроект

“Дія City”: скоро у Раді розглянуть перший законопроект

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Скоро у Верховній Раді зможуть розглянути перший з низки законопроектів спрямованих на створення “Дія City” — спеціального економічного і правового режиму для ведення IT/креативного бізнесу. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Верховна Рада зареєструвала законопроект про розвиток цифрової економіки України. Ми називаємо — це законопроект про „Дія City“. Ми створюємо спеціальний правовий режим, який допоможе створити одні з найкращих умов у світі для IT і креативної індустрії...Ми хочемо не тільки розробляти продукти для інших країн, а й створювати...Ми віримо, що бізнес зможе активно розвиватися, якщо для цього є сприятливі умови: умови податкові та умови, коли жоден правоохоронний орган не може впливати на роботу бізнесу”, — розповів Федоров.

За його словами, за даними Служби статистики законопроект “Дія City” за кілька років допоможе збільшити експорт IT-послуг, обсяг ринку креативної та IT-індустрії у два рази.

“Сьогодні це 5 мільярдів доларів, за 3-4 роки збільшити його обсяг до 11-12 мільярдів доларів”, — зазначив міністр.

Федоров заявив, що створення “Дія City” призведе до збільшення кількості співробітників зайнятих в IT з 200 тисяч на даний момент до 450 тис. робочих місць.

Окрім того, серед основних нововведень “Дія City” є можливість створення компанії за кілька хвилин, можливість платити податки на рівні ФОП третьої групи — це 5% й при цьому вести офіційну діяльність.

“Дуже скоро зареєстрований проект буде проходити перше читання у Верховній Раді і ми сподіваємося на підтримку всіх фракцій...”, — сказав Федоров.

Нагадаємо, за прогнозами експертів, створення комфортних умов для розвитку українського IT-сектора в рамках проекту Дія City дозволить за п’ять років збільшити обсяг індустрії з 6 до 12 мільярдів доларів. При цьому кількість робочих місць в галузі досягне 450 тисяч.

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