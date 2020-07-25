Дипломаты КНР оставили консульство Китая в американском Хьюстоне

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 9100 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99647 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104816 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130938 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109774 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129945 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101836 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102531 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104367 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Дипломаты КНР оставили консульство Китая в американском Хьюстоне

Дипломаты КНР оставили консульство Китая в американском Хьюстоне

Киев  •  УНН

 • 16226 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В американском Хьюстоне китайские дипломаты покинули консульство Китая, здание дипмиссии перешло под контроль властей США. Об этом пишет "Голос Америки", передает УНН.

Отмечается, что отъезд китайских дипломатов сопровождала акция протеста у здания консульства, около сотни человек протестовали против Коммунистической партии Китая.

Власти США дали Китаю 72 часа для закрытия работы китайского консульства в Хьюстоне, выдвинув обвинения против консульства в шпионской деятельности. Меньше чем через час после завершения этого срока люди в форме Службы дипломатической безопасности Госдепа США зашли в здание консульства.

Китай осудил решение США закрыть консульство, а также потребовал от США закрыть работу американского консульства в китайском Чэнду. В субботу сотрудники американского консульства в Китае готовились покинуть здание, эмблемы диппредставительства были сняты.

Как сообщал УНН, США хотят создать международную коалицию для противодействия Китаю.

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