Дипломати КНР залишили консульство Китаю в американському Х’юстоні

Зазначається, що від‘їзд китайських дипломатів супроводжувала акція протесту поблизу будівлі консульства, біля сотні людей протестували проти Комуністичної партії Китаю.

Влада США дала Китаю 72 години Китаю для закриття роботи консульства в Х’юстоні, оголосивши звинувачення проти консульства у шпигунській діяльності. Менше ніж за годину після завершення цього строку люди в формі Служби дипломатичної безпеки Держдепу США зайшли до будівлі консульства.

Китай засудив рішення США закрити консульство, а також вказав США закрити роботу американського консульства в китайському Ченгду. В суботу співробітники американського консульства в Китаї готувались полишити будівлю, емблему диппредставництва було знято.

Як повідомляв УНН, США хочуть створити міжнародну коаліцію для протидії Китаю.