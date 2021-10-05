Dior выпустил коллекцию спортивного инвентаря
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Французская компания Dior представила лимитированную коллекцию инвентаря для занятий спортом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на WWD.
Детали
Сообщают, что коллекцию спортивного инвентаря креативный директор Dior Мария Грация Кьюри создавала вместе с итальянской компанией Technogym.
В коллекцию вошли: беговая дорожка, набор гантелей, гимнастические мячи и многофункциональная силовая скамья. Все предметы имеют логотип Dior.
Купить брендированный спортинвентарь можно будет в январе следующего года, его будут продавать в некоторых бутиках Dior.
Стоимость товара пока неизвестна.
Напомним
Итальянский модный дом Valentino выпустил ограниченным тиражом толстовку с надписью "(V) Vaccinated", чтобы поддержать кампанию вакцинации от COVID-19.