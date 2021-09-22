Valentino випустить толстовку за 690 доларів, присвячену вакцинації проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Італійський модний дім Valentino випустить обмеженим тиражем толстовку вартістю 690 доларів із написом "(V) Vaccinated", щоб підтримати кампанію вакцинації проти COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Чорні толстовки з капюшоном і червоним написом "вакцинований" на грудях уперше створила невелика лос-анджелеська компанія Cloney, про яку італійська марка не знала.
Коли дизайнер Valentino П'єрпаоло Піччолі дізнався про цю ініціативу, він вирішив купити всі п'ять наявних толстовок і подарувати їх друзям, зокрема Леді Газі.
Потім Піччолі приступив до створення серії таких самих толстовок, які продаватимуться в онлайн-магазині Valentino з 23 вересня. Зазначають, що виручені кошти підуть у Дитяче агентство ООН ЮНІСЕФ для підтримки його роботи з глобальною платформою обміну вакцинами COVAX.
"Вакцинація стала найефективнішим способом боротьби з цією глобальною пандемією, а також символом поваги до інших і соціальної відповідальності", — повідомив Піччолі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Valentino здивував колекцією вишиванок на Тижні моди в Парижі