Valentino випустить толстовку за 690 доларів, присвячену вакцинації проти COVID-19

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Чорні толстовки з капюшоном і червоним написом "вакцинований" на грудях уперше створила невелика лос-анджелеська компанія Cloney, про яку італійська марка не знала.

Коли дизайнер Valentino П'єрпаоло Піччолі дізнався про цю ініціативу, він вирішив купити всі п'ять наявних толстовок і подарувати їх друзям, зокрема Леді Газі.

Потім Піччолі приступив до створення серії таких самих толстовок, які продаватимуться в онлайн-магазині Valentino з 23 вересня. Зазначають, що виручені кошти підуть у Дитяче агентство ООН ЮНІСЕФ для підтримки його роботи з глобальною платформою обміну вакцинами COVAX.

"Вакцинація стала найефективнішим способом боротьби з цією глобальною пандемією, а також символом поваги до інших і соціальної відповідальності", — повідомив Піччолі.

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