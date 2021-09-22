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Valentino выпустит толстовку за 690 долларов, посвященную вакцинации от COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Итальянский модный дом Valentino выпустит ограниченным тиражом толстовку стоимостью 690 долларов с надписью "(V) Vaccinated", чтобы поддержать кампанию вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Черные толстовки с капюшоном и красной надписью "вакцинирован" на груди впервые создала небольшая лос-анджелесская компания Cloney, о которой итальянская марка не знала.

Когда дизайнер Valentino Пьерпаоли Пиччоли узнал об этой инициативе, он решил купить все пять имеющихся толстовок и подарить их друзьям, в частности Леди Гаге.

Затем Пиччоли приступил к созданию серии таких же толстовок, которые будут продавать в онлайн-магазине Valentino с 23 сентября. Отмечают, что вырученные средства пойдут в Детское агентство ООН ЮНИСЕФ для поддержки его работы с глобальной платформой обмена вакцинами COVAX.

"Вакцинация стала эффективным способом борьбы с этой глобальной пандемией, а также символом уважения к другим и социальной ответственности", — сообщил Пиччоли.

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