Dior випустив колекцію спортивного інвентарю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Французька компанія Dior презентувала лімітовану колекцію інвентарю для занять спортом. Про це повідомляє УНН із посиланням на WWD.
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Повідомляють, що колекцію спортивного інвентарю креативний директор Dior Марія Грація К'юрі створювала разом із італійською компанією Technogym.
До колекції увійшли: бігова доріжка, набір гантелей, гімнастичні м'ячі та багатофункціональна силова лава. Усі предмети мають логотип Dior.
Придбати брендований спортінвентар можна будет у січні наступного року, його продаватимуть в деяких бутиках Dior.
Вартість товару поки що невідома.
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