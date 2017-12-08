"Динамо" попало в топ-3 самых результативных команд Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Киевское "Динамо" закончило групповой этап Лиги Европы 2017/18 годов с одним из лучших показателей результативности турнира, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
"Бело-синие" в групповом турнире Лиги Европы забили 15 голов в ворота противников. Данная цифра стала третьим показателем среди всех команд, принимавших участие в соревнованиях. Таким образом, команда Хацкевича обогнала такие коллективы, как "Лацио", "Арсенал", "Милан", "Вильярреал" и другие.
Лучшие цифры продемонстрировали только клубы из квартета L - "Зенит" забил 17 раз, а "Реал Сосьедад" 16.
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Примечательно, что показатель пропущенных голов в "Динамо" равняется лишь 31-34 позиции - 9 голов.
Стоит отметить, что меньше всего среди участников пропустил ФК "Црвена Звезда" - лишь 2 гола.
Как сообщал УНН, двое футболистов "Динамо" вошли в сборную тура Лиги Европы.