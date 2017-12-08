"Динамо" потрапило до топ-3 найрезультативніших команд Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Київське "Динамо" закінчило груповий етап Ліги Європи 2017/18 років із одним з кращих показників результативності турніру, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Біло-сині" у груповому турнірі Ліги Європи забили 15 голів у ворота супротивників. Дана цифра стала третім показником серед всіх команд, що приймали участь у змаганнях. Таким чином, команда Хацкевича обігнала такі колективи, як "Лаціо", "Арсенал", "Мілан", "Вільяреал" та інші.
Кращі цифри продемонстрували лише клуби з квартету L – "Зеніт" забив 17 разів, а "Реал Сосьєдад" 16.
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Примітно, що показник пропущених голів у "Динамо" рівняється лише 31-34 позиції – 9 голів.
Варто відзначити, що найменше серед учасників пропустив ФК "Црвєна Звєзда" – лише 2 голи.
Як повідомляв УНН, двоє футболістів "Динамо" увійшли до збірної туру Ліги Європи.