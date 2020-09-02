"Динамо" узнало потенциальных соперников на пути к групповой стадии Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка этапа плей-офф Лиги чемпионов, которая определила возможных соперников для "Динамо", передает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Если вице-чемпион Украины пройдет нидерландский “АЗ” в третьем квалификационном раунде, то следующим соперником “бело-синих” станет победитель пары “Гент” (Бельгия) — “Рапид” Вена (Австрия).
Раунд плей-офф будет состоять из двух матчей, и первую игру “Динамо” проведет в гостях.
Заметим, что встречи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов запланированы на 22/23 и 29/30 сентября. Победители этого этапа выйдут в групповой раунд Лиги чемпионов, а те, кто проигрывает, попадут в групповой раунд Лиги Европы.