"Динамо" узнало потенциальных соперников на пути к групповой стадии Лиги чемпионов

Если вице-чемпион Украины пройдет нидерландский “АЗ” в третьем квалификационном раунде, то следующим соперником “бело-синих” станет победитель пары “Гент” (Бельгия) — “Рапид” Вена (Австрия).

Раунд плей-офф будет состоять из двух матчей, и первую игру “Динамо” проведет в гостях.

Заметим, что встречи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов запланированы на 22/23 и 29/30 сентября. Победители этого этапа выйдут в групповой раунд Лиги чемпионов, а те, кто проигрывает, попадут в групповой раунд Лиги Европы.