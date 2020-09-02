"Динамо" дізналося потенційних суперників на шляху до групової стадії Ліги чемпіонів

Якщо віце-чемпіон України пройде нідерландський “АЗ” у третьому кваліфікаційному раунді, то наступним суперником “біло-синіх” стане переможець пари “Гент” (Бельгія) — “Рапід” Відень (Австрія).

Раунд плей-оф складатиметься з двох матчів, і першу гру “Динамо” проведе в гостях.

Зауважимо, що зустрічі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 22/23 і 29/30 вересня. Переможці цього етапу вийдуть до групового раунду Ліги чемпіонів, а ті, хто програє, потраплять до групового раунду Ліги Європи.