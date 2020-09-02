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"Динамо" дізналося потенційних суперників на шляху до групової стадії Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 10762 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування етапу плей-офф Ліги чемпіонів, яке визначило можливих суперників для "Динамо", передає УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".

"Динамо" дізналося потенційних суперників на шляху до групової стадії Ліги чемпіонів

Якщо віце-чемпіон України пройде нідерландський “АЗ” у третьому кваліфікаційному раунді, то наступним суперником “біло-синіх” стане переможець пари “Гент” (Бельгія) — “Рапід” Відень (Австрія).

Раунд плей-оф складатиметься з двох матчів, і першу гру “Динамо” проведе в гостях.

Зауважимо, що зустрічі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 22/23 і 29/30 вересня. Переможці цього етапу вийдуть до групового раунду Ліги чемпіонів, а ті, хто програє, потраплять до групового раунду Ліги Європи.

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