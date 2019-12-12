Делки устроили отель в гособщежитии вуза на столичном Печерске
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Столичная прокуратура вернула государству помещения университета на Печерске в Киеве, которые незаконно использовались под гостиницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Установлено, что помещения общежития Киевского национального университета технологий и дизайна в Печерском района города Киева, что является государственной собственностью, в течение длительного времени незаконно, без правовых оснований, использовались обществом под гостиницу.
"Суд обязал общество освободить помещение Киевского национального университета технологий и дизайна, которые незаконно использовались в коммерческих целях", - сообщили в ведомстве.
Соответствующие исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме Хозяйственный суд города Киева.
Напомним, в Киеве подрядчик присвоил почти 350 тыс. гривен выделенных на ремонт детских садов.