Ділки влаштували готель у держгуртожитку вишу на столичному Печерську

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Столична прокуратура повернула державі приміщення університету на Печерську у Києві, які незаконно використовувалися під готель. Про це УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Києва.

Встановлено, що приміщення гуртожитку Київського національного університету технологій і дизайну у Печерському району міста Києва, що є державною власністю, протягом тривалого часу незаконно, без жодних правових підстав, використовувались товариством під готель.

"Суд зобов'язав товариство звільнити приміщення Київського національного університету технологій і дизайну, які незаконно використовувались у комерційних цілях", - повідомили у відомстві.

Відповідні позовні вимоги прокуратури задовольнив у повному обсязі Господарський суд міста Києва.

Нагадаємо, у Києві підрядник привласнив майже 350 тис. гривень виділених на ремонт дитячих садків.

Українські Національні Новини

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