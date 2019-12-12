Ділки влаштували готель у держгуртожитку вишу на столичному Печерську
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Столична прокуратура повернула державі приміщення університету на Печерську у Києві, які незаконно використовувалися під готель. Про це УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Києва.
Встановлено, що приміщення гуртожитку Київського національного університету технологій і дизайну у Печерському району міста Києва, що є державною власністю, протягом тривалого часу незаконно, без жодних правових підстав, використовувались товариством під готель.
"Суд зобов'язав товариство звільнити приміщення Київського національного університету технологій і дизайну, які незаконно використовувались у комерційних цілях", - повідомили у відомстві.
Відповідні позовні вимоги прокуратури задовольнив у повному обсязі Господарський суд міста Києва.
Нагадаємо, у Києві підрядник привласнив майже 350 тис. гривень виділених на ремонт дитячих садків.