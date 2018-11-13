ГФС: в пункте пропуска "Борисполь" изъята рекордная партия телефонов и аксессуаров

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Работниками Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Киевской таможни ГФС зафиксирована попытка ввоза на таможенную территорию Украины с сокрытием от таможенного контроля крупной партии мобильных телефонов (около 12 тысяч), аксессуаров к ним (сотни USB-модемов) и аксессуаров к компьютерам, сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации Государственной фискальной службы Украины.

“В конце лета в Киевской таможни ГФС несколькими партиями авиатранспортом в адрес одного из отечественных предприятий поступил груз из Гонконга, который был размещен на склад временного хранения аэропорта „Борисполь“. Согласно товаросопроводительным документам в грузе перемещались личные вещи. Впоследствии к таможенникам обратился представитель брокерского агентства с просьбой об оформлении данного груза в таможенный режим транзит, как такой, что поступил в адрес предприятия-получателя ошибочно (стоит уточнить, что при транзитном перемещении груза предприятием не уплачиваются предусмотренные отечественным законодательством налоги на импорт)”, — указано в сообщении.

После проверки документов и сведений, представленных для таможенного контроля, таможенниками было решено провести комплекс контрольно-проверочных мероприятий, по результатам которых возникли подозрения, что в данном грузы вместо заявленных личных вещей перемещаются товары, данные о которых отсутствуют в сопроводительных документах.

Таможенники вызвали для объяснений представителей фирмы-получателя данного груза, однако они по приглашению не явились.

“С учетом указанных обстоятельств, была проведена проверка, которая выявила, что груз, заявленный к перемещению как личные вещи, фактически является партией товаров, а именно мобильных телефонов и аксессуаров к ним, и к компьютерам. Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса Украины (сокрытие от таможенного контроля). Груз изъят до вынесения судом решения по делам”, — добавили в ГФС.

Стоимость изъятого товара устанавливается.

Как сообщал УНН, иностранец пытался вывезти из Украины старинную книгу.

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