ДФС: у пункті пропуску "Бориспіль" вилучено рекордну партію телефонів та аксесуарів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Працівниками Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Київської митниці ДФС зафіксовано спробу ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю значної партії мобільних телефонів (близько 12 тисяч), аксесуарів до них (сотні USB-модемів) та аксесуарів до комп’ютерів, повідомляє УНН з посиланням на Відділ комунікації Державної фіскальної служби України.
“Наприкінці літа до Київської митниці ДФС кількома партіями авіатранспортом на адресу одного з вітчизняних підприємств надійшов вантаж з Гонконгу, який було розміщено на склад тимчасового зберігання ДП МА „Бориспіль“. Відповідно до товаросупровідних документів у вантажі переміщувалися особисті речі. Згодом до митників звернувся представник брокерської агенції з проханням про оформлення даного вантажу у митний режим транзит, як такий, що надійшов на адресу підприємства-отримувача помилково (варто уточнити, що при транзитному переміщенні вантажу підприємством не сплачуються передбачені вітчизняним законодавством податки на імпорт)”, — вказано у повідомленні.
Після перевірки документів та відомостей, поданих для митного контролю, митниками було вирішено провести комплекс контрольно-перевірочних заходів, за результатами яких виникли підозри, що у даному вантажі замість заявлених особистих речей переміщуються товари, дані про які відсутні у супровідних документах.
Митники викликали для пояснень представників фірми-отримувача даного вантажу, однак вони на запрошення не з’явилися.
“З урахуванням зазначених обставин, було проведено перевірку, яка виявила, що вантаж, заявлений до переміщення як особисті речі, фактично є партією товарів, а саме мобільних телефонів та аксесуарів до них, і до комп’ютерів. Складено протоколи про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу України (приховування від митного контролю). Вантаж вилучено до винесення судом рішення у справах”, — додали у ДФС.
Вартість вилученого товару встановлюється.
Як повідомляв УНН, іноземець намагався вивезти з України старовинну книгу.