Певица Мадонна поддержала Глобальный саммит мира и обнародовала на своей странице в Instagram проникновенное видео, передает УНН.

"Везде, где есть конфликт дети страдают...... Украина, Палестина, Израиль, Йемен, Сирия, Нигерия, Конго, Малави....... Этот список можно продолжать бесконечно

Возможно, мы во многом не согласны, но я молюсь, чтобы мы все согласились с тем, что наших детей нужно защитить!" - написала Мадонна.

Певица напомнила, что 15 июня мировые лидеры соберутся в Швейцарии на Глобальный саммит мира, посвященный прекращению войны в Украине и возвращению более 19 тысяч украинских детей, которые были вырваны из своих семей и депортированы в россию.

"Я выступаю за мир для всех детей повсюду. По всему миру. И я никогда не остановлюсь!" - резюмировала артистка.

Напомним

Сейчас 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в Саммите мира, целью которого является проложить путь к миру в Украине, который Швейцария проведет 15-16 июня.