Дітей потрібно захистити: Мадонна підтримала Глобальний саміт миру
Київ • УНН
Мадонна висловила підтримку Глобальному саміту миру, спрямованому на припинення війни в Україні та повернення понад 19 000 українських дітей, депортованих до росії.
Співачка Мадонна підтримала Глобальний саміт миру та оприлюднила на своїй сторінці в Instagram проникливе відео, передає УНН.
"Скрізь, де є конфлікт діти страждають…… Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві……. Цей список можна продовжувати нескінченно
Можливо, ми багато в чому не згодні, але я молюся, щоб ми всі погодилися з тим, що наших дітей потрібно захистити!" - написала Мадонна.
Співачка нагадала, що 15 червня світові лідери зберуться у Швейцарії на Глобальний саміт миру, присвячений припиненню війни в Україні та поверненню понад 19 тисяч українських дітей, які були вирвані зі своїх родин і депортовані до росії.
"Я виступаю за мир для всіх дітей всюди. По всьому світу. І я ніколи не зупинюся!" - резюмувала артистка.
Нагадаємо
Наразі 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у Саміті миру, метою якого є прокласти шлях до миру в Україні, який Швейцарія проведе 15-16 червня.