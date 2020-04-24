Десятки человек заразились коронавирусом в реабилитационных центрах: открыто три производства
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В городе Пидгороднее Днепропетровской области из-за нарушения санитарных правил 26 человек заразились коронавирусом. Открыто три уголовных производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Днепропетровской местной прокуратурой № 3 осуществляется процессуальное руководство в трех уголовных производствах по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней (ч.1 ст.325 УК Украины). Так, в трех реабилитационных центрах, расположенных на территории г.Пидгороднее, у двадцати шести граждан обнаружено заражение коронавирусной болезнью (COVID-19). Указанных лиц госпитализировано в КЗ "Днепропетровская городская клиническая больница № 21 им. проф. Е. Попковой" для прохождения лечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время работниками санитарно - эпидемиологической станции и медицинскими работниками проводится отбор биологического материала у всех граждан, находящихся в указанных реабилитационных центрах. Также проходит дезинфекция помещений. Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица.
"Кроме этого, Павлоградской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в аналогичном уголовном производстве: вопреки установленных карантинных мероприятий в марте текущего года в г. Першотравенске проходило собрание учащихся и прихожан одной из церквей, следствием чего стало заражение 29 человека на COVID-19. Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч.1 ст.325 УК Украины, продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, в Днепре полиция открыла уголовное производство по факту скопления людей внутри Свято-Троицкого Кафедрального Собора.