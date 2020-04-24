Десятки людей заразились коронавірусом у реабілітаційних центрах: відкрито три провадження

“Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 3 здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам (ч.1 ст.325 КК України). Так, у трьох реабілітаційних центрах, розташованих на території м. Підгороднє, у двадцяти шести громадян виявлено зараження коронавірусною хворобою (COVID-19). Вказаних осіб госпіталізовано до КЗ „Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової“ для проходження лікування”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі працівниками санітарно — епідеміологічної станції та медичними працівниками проводиться відбір біологічного матеріалу у всіх громадян, які перебувають у зазначених реабілітаційних центрах. Також проходить дезінфекція приміщень. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває. Встановлюються причетні до злочину особи.

“Крім цього, Павлоградською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у аналогічному кримінальному провадженні: всупереч встановлених карантинних заходів у березні поточного року у м. Першотравенську відбувалися збори учнів та прихожан однієї з церков, наслідком чого стало зараження 29 особи на COVID-19. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.325 КК України, триває”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом скупчення людей всередині Свято-Троїцького Кафедрального Собору.