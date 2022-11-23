Десять стран за 10 дней объявили о новых пакетах и взносах на военную поддержку Украины - Кулеба

ukru
19:57 • 37814 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 63590 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 91654 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 130526 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 133754 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110709 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104627 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91216 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111116 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136400 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 94235 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 25106 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 39535 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 34689 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 21767 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 230500 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 260967 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198771 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204086 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239384 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 37826 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 96595 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117421 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119881 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127322 просмотра
Актуальное
Десять стран за 10 дней объявили о новых пакетах и взносах на военную поддержку Украины - Кулеба

Десять стран за 10 дней объявили о новых пакетах и взносах на военную поддержку Украины - Кулеба

Киев • УНН

 • 455432 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. За последние десять дней десять стран объявили о предоставлении новых пакетов военной поддержки или финансовых взносов на приобретение вооружений для Украины. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

“Только за предыдущие десять дней решения о новых пакетах военной поддержки или финансовых взносах на приобретение вооружений для Украины были объявлены десятью странами: США, Великобританией, Испанией, Канадой, Нидерландами, Германией, Норвегией, Финляндией, Францией, Швецией. Большинство из этих стран, а также Австралия, Греция, Дания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия и некоторые другие партнеры продолжали реализацию ранее заявленных пакетов оборонной помощи”, – сообщил он.

Детали

По словам министра, последние недели были особенно результативны в обеспечении первоочередных потребностей ВСУ в современных высокоточных вооружениях. Речь идет особенно о системах противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских системах большого калибра, реактивных системах залпового огня, боевых бронированных машинах, а также боеприпасах ко всем этим видам вооружений.

Глава МИД отметил, что особенно важной задачей является создание современной многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны, воздушного щита, который защитит украинские города и людей от российского ракетного террора. Именно на этом настаивает Президент Украины Владимир Зеленский.

“Вспомните, еще несколько месяцев назад все говорили, что использование в Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS невозможно. Но во время последней российской ракетной атаки 15 ноября NASAMS не только были в Украине, но и с 10 пусков успешно уничтожили все без исключения 10 целей", - подчеркнул министр.

Кулеба также упомянул о создании проектов международного сотрудничества по производству и ремонту и обслуживанию вооружений и военной техники с участием ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

По его словам, МИД уже наладил системное взаимодействие с ГК «Укроборонпром» в этой сфере. Но дипломаты готовы оказывать поддержку и другим предприятиям отечественной оборонной промышленности.

Дополнение

В государственном концерне "Укроборонпром" заявили, что Украина совместно со странами НАТО будет производить тяжелое вооружение и военную технику.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы