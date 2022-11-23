Десять стран за 10 дней объявили о новых пакетах и взносах на военную поддержку Украины - Кулеба

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“Только за предыдущие десять дней решения о новых пакетах военной поддержки или финансовых взносах на приобретение вооружений для Украины были объявлены десятью странами: США, Великобританией, Испанией, Канадой, Нидерландами, Германией, Норвегией, Финляндией, Францией, Швецией. Большинство из этих стран, а также Австралия, Греция, Дания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия и некоторые другие партнеры продолжали реализацию ранее заявленных пакетов оборонной помощи”, – сообщил он.

Детали

По словам министра, последние недели были особенно результативны в обеспечении первоочередных потребностей ВСУ в современных высокоточных вооружениях. Речь идет особенно о системах противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских системах большого калибра, реактивных системах залпового огня, боевых бронированных машинах, а также боеприпасах ко всем этим видам вооружений.

Глава МИД отметил, что особенно важной задачей является создание современной многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны, воздушного щита, который защитит украинские города и людей от российского ракетного террора. Именно на этом настаивает Президент Украины Владимир Зеленский.

“Вспомните, еще несколько месяцев назад все говорили, что использование в Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS невозможно. Но во время последней российской ракетной атаки 15 ноября NASAMS не только были в Украине, но и с 10 пусков успешно уничтожили все без исключения 10 целей", - подчеркнул министр.

Кулеба также упомянул о создании проектов международного сотрудничества по производству и ремонту и обслуживанию вооружений и военной техники с участием ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

По его словам, МИД уже наладил системное взаимодействие с ГК «Укроборонпром» в этой сфере. Но дипломаты готовы оказывать поддержку и другим предприятиям отечественной оборонной промышленности.

Дополнение

В государственном концерне "Укроборонпром" заявили, что Украина совместно со странами НАТО будет производить тяжелое вооружение и военную технику.