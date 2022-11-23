Десять країн за 10 днів оголосили про нові пакети та внески на військову підтримку України - Кулеба

Цитата

“Лише у попередні десять днів рішення про нові пакети військової підтримки або фінансові внески на придбання озброєнь для України були оголошені десятьма країнами: США, Великою Британією, Іспанією, Канадою, Нідерландами, Німеччиною, Норвегією, Фінляндією, Францією, Швецією. Більшість з цих країн, а також Австралія, Греція, Данія, Естонія, Італія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Чехія та деякі інші партнери продовжували реалізацію раніше заявлених пакетів оборонної допомоги”, – повідомив він.

Деталі

За словами міністра, останні тижні були особливо результативними у забезпеченні першочергових потреб ЗСУ у сучасних високоточних озброєннях. Йдеться особливо про системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські системи великого калібру, реактивні системи залпового вогню, бойові броньовані машини, а також боєприпаси до всіх цих видів озброєнь.

Голова МЗС зазначив, що особливо важливим завданням є створення сучасної багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони, повітряного щита, який захистить українські міста та людей від російського ракетного терору. Саме на цьому наполягає Президент України Володимир Зеленський.

“Пригадайте, ще кілька місяців тому всі казали, що використання в Україні зенітно-ракетних комплексів NASAMS є неможливим. Але під час останньої російської ракетної атаки 15 листопада NASAMS не лише були в Україні, але й із 10 пусків успішно знищили всі без винятку 10 цілей”, - підкреслив міністр.

Кулеба також згадав про започаткування проєктів міжнародної співпраці з виробництва, та ремонту та обслуговування озброєнь та військової техніки за участі провідних підприємств оборонно-промислового комплексу України.

За його словами, МЗС вже налагодило системну взаємодію з ДК «Укроборонпром» у цій сфері. Але дипломати також готові надавати підтримку і іншим підприємствам вітчизняної оборонної промисловості.

Доповнення

В державному концерні "Укроборонпром" заявили, що Україна спільно з країнами НАТО буде виробляти важке озброєння та військову техніку.