госдума рф проголосовала за закон о пожизненном заключении за государственную измену
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Российский парламент, государственная дума, проголосовал за законопроект, который предусматривает пожизненное заключение за государственную измену, сообщает ТАСС, передает УНН.
Детали
В настоящее время максимальное наказание за государственную измену в россии составляет 20 лет лишения свободы. Только граждане россии или лица с двойным гражданством могут быть обвинены в государственной измене.
Согласно законопроекту, по статье о государственной измене граждане россии, в том числе имеющие двойное гражданство, могут быть осуждены за разглашение государственной тайны иностранным государствам, организациям или их представителям; шпионаж; оказание финансовой, материально-технической, консультативной и иной помощи в деятельности против безопасности российской федерации.
Законопроект еще должен быть одобрен верхней палатой и советом федерации, прежде чем он сможет быть подписан президентом.
Поправки к законопроекту также ужесточают наказание за обвинения в терроризме, например, по статье о терактах максимальное наказание будет увеличено с 15 до 20 лет.
Добавим
Критик кремля Владимир Кара-Мурза, имеющий двойное российско-британское гражданство, был приговорен к 25 годам лишения свободы после того, как московский суд признал его виновным в государственной измене, дискредитации армии и участии в деятельности нежелательной организации. Кара-Мурза публично осудил войну россии против Украины.