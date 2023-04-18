держдума рф проголосувала за закон про довічне ув'язнення за державну зраду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Російський парламент, державна дума, проголосував за законопроект, який передбачає довічне ув'язнення за державну зраду, повідомляє ТАРС, передає УНН.
Деталі
Нині максимальне покарання державну зраду у росії становить 20 років позбавлення волі. Лише громадяни росії чи особи з подвійним громадянством можуть бути звинувачені у державній зраді.
Згідно із законопроектом, за статтею про державну зраду громадяни росії, у тому числі які мають подвійне громадянство, можуть бути засуджені за розголошення державної таємниці іноземним державам, організаціям чи їхнім представникам; шпигунство; надання фінансової, матеріально-технічної, консультативної та іншої допомоги у діяльності проти безпеки російської федерації.
Законопроект ще має бути схвалений верхньою палатою та радою федерації перш ніж він зможе бути підписаний президентом.
Поправки до законопроекту також посилюють покарання за звинувачення у тероризмі, наприклад, за статтею про теракти максимальне покарання буде збільшено з 15 до 20 років.
Додамо
Критик кремля Володимир Кара-Мурза, який має подвійне російсько-британське громадянство, був засуджений до 25 років позбавлення волі після того, як московський суд визнав його винним у державній зраді, дискредитації армії та участі у діяльності небажаної організації. Кара-Мурза привселюдно засудив війну росії проти України.