Госдеп: Россия сорвала совещание ОБСЕ в Варшаве

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 106272 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 115358 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 103451 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 102935 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 130640 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120104 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 158177 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143046 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179477 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172911 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 102894 просмотра
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 40631 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 53053 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 65381 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 32566 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 115351 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 130635 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 300227 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 267114 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 251997 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 106272 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 118711 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 158177 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 116697 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 116327 просмотра
Актуальное
Госдеп: Россия сорвала совещание ОБСЕ в Варшаве

Госдеп: Россия сорвала совещание ОБСЕ в Варшаве

Киев  •  УНН

 • 27378 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Россия заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

Цитата

“Вчера в Варшаве (Польша) должна была открыться главная конференция по правам человека в регионе Европа-Евразия. К сожалению, Совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения 2021 года не произошло из-за решения российского правительства заблокировать его проведение”, — говорится в сообщении Госдепа. — “Мы глубоко сожалеем о попытке российского правительства заблокировать рассмотрение ухудшающихся показателей в области прав человека”.

Детали

В Госдепе сообщили, что продолжат призывать Россию выполнять свои обязательства, включающие гарантию защиты основных свобод и предоставления гражданам возможности привлекать свои правительства к ответственности, в том числе путем проведения свободных и справедливых выборов.

“США не будут игнорировать нарушения прав человека. Мы будем продолжать делать все возможное для освещения всего спектра проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ, и мы будем работать с союзниками и партнерами для защиты принципа проведения всеобъемлющих ежегодных обзоров человеческого измерения при активном участии гражданского общества”, — резюмировали в сообщении.

Напомним

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Соединенные Штаты продолжат работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы