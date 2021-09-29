Госдеп: Россия сорвала совещание ОБСЕ в Варшаве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Россия заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.
Цитата
“Вчера в Варшаве (Польша) должна была открыться главная конференция по правам человека в регионе Европа-Евразия. К сожалению, Совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения 2021 года не произошло из-за решения российского правительства заблокировать его проведение”, — говорится в сообщении Госдепа. — “Мы глубоко сожалеем о попытке российского правительства заблокировать рассмотрение ухудшающихся показателей в области прав человека”.
Детали
В Госдепе сообщили, что продолжат призывать Россию выполнять свои обязательства, включающие гарантию защиты основных свобод и предоставления гражданам возможности привлекать свои правительства к ответственности, в том числе путем проведения свободных и справедливых выборов.
“США не будут игнорировать нарушения прав человека. Мы будем продолжать делать все возможное для освещения всего спектра проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ, и мы будем работать с союзниками и партнерами для защиты принципа проведения всеобъемлющих ежегодных обзоров человеческого измерения при активном участии гражданского общества”, — резюмировали в сообщении.
Напомним
Ранее временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Соединенные Штаты продолжат работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.