Держдеп: Росія зірвала нараду ОБСЄ у Варшаві

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“Вчора у Варшаві, Польща, повинна була відкритися головна конференція з прав людини в регіоні Європа-Євразія. На жаль, Нарада Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) з розгляду виконання зобов’язань у сфері людського виміру 2021 роки не відбулося через рішення російського уряду заблокувати його проведення”, — йдеться у повідомленні Держдепу. — “Ми глибоко шкодуємо про спробу російського уряду заблокувати розгляд показників в області прав людини, що погіршуються”.

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В Держдепі повідомили, що продовжать закликати Росію виконувати свої зобов’язання, які включають гарантію захисту основних свобод і надання громадянам можливості залучати свої уряди до відповідальності, в тому числі шляхом проведення вільних і справедливих виборів.

“Сполучені Штати не ігноруватимуть порушення прав людини. Ми будемо продовжувати робити все можливе для висвітлення всього спектра проблем в області прав людини в регіоні ОБСЄ, і ми будемо працювати з союзниками і партнерами для захисту принципу проведення всеосяжних щорічних оглядів людського виміру за активної участі громадянського суспільства”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Сполучені Штати продовжать працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за агресію проти України.