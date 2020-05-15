Государственное космическое агентство запустило Space LIFT
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Государственное космическое агентство запустило раздел Space LIFT, где можно узнать о новых вакансиях и стать частью команды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, в раздел Space LIFT на платформе LIFT размещена вся необходимая информация по вакансиям.
"Это только первый шаг к открытому диалогу с нашими потенциальными членами команды. Для нас важно иметь профессионалов, которые готовы работать над внедрением новых идей в украинском научном пространстве. Space LIFT поможет нам не пропустить ни одного перспективного кандидата", - сообщил руководитель программы Space LIFT Антон Токарев.
Сообщается, что в дальнейшем космическое агентство планирует создать телеграмм-бот с удобным функционалом, чтобы сделать коммуникацию для всех заинтересованных более доступной.
Сейчас в разделе доступны вакансии на должность главных специалистов отделов. Космонавтов в агентство пока не ищут.
Ранее УНН объяснял, почему украинцы не летают в космос.
Напомним, Государственное космическое агентство Украины впервые за годы существования проведет полную инвентаризацию своей интеллектуальной собственности.