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Государственное космическое агентство запустило Space LIFT

Киев • УНН

 • 20831 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Государственное космическое агентство запустило раздел Space LIFT, где можно узнать о новых вакансиях и стать частью команды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Государственное космическое агентство запустило Space LIFT

Так, в раздел Space LIFT на платформе LIFT размещена вся необходимая информация по вакансиям.

"Это только первый шаг к открытому диалогу с нашими потенциальными членами команды. Для нас важно иметь профессионалов, которые готовы работать над внедрением новых идей в украинском научном пространстве. Space LIFT поможет нам не пропустить ни одного перспективного кандидата", - сообщил руководитель программы Space LIFT Антон Токарев.

Сообщается, что в дальнейшем космическое агентство планирует создать телеграмм-бот с удобным функционалом, чтобы сделать коммуникацию для всех заинтересованных более доступной.

Сейчас в разделе доступны вакансии на должность главных специалистов отделов. Космонавтов в агентство пока не ищут.

Ранее УНН объяснял, почему украинцы не летают в космос.

Напомним, Государственное космическое агентство Украины впервые за годы существования проведет полную инвентаризацию своей интеллектуальной собственности.

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