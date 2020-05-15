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Державне космічне агентство запустило Space LIFT

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Державне космічне агентство започаткувало розділ Space LIFT, де можна дізнатись про нові вакансії та стати частиною команди. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Державне космічне агентство запустило Space LIFT

Так, у розділ Space LIFT на платформі LIFT розміщена вся необхідна інформація за вакансіями.

"Це лише перший крок до відкритого діалогу з нашими потенційними членами команди. Для нас важливо мати професіоналів, які готові працювати над впровадженням нових ідей в українському науковому просторі. Space LIFT допоможе нам не пропустити жодного перспективного кандидата", – повідомив керівник програми Space LIFT Антон Токарев.

Повідомляється, що в подальшому космічне агентство планує створити телеграм-бот зі зручним функціоналом, щоб зробити комунікацію для всіх зацікавлених більш доступною.

Наразі у розділі доступні вакансії на посаду головних спеціалістів відділів. Космонавтів в агентство поки не шукають.

Раніше УНН пояснював, чому українці не літають у космос.

Нагадаємо, Державне космічне агентство України вперше за роки існування проведе повну інвентаризацію своєї інтелектуальної власності.

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