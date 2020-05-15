Державне космічне агентство запустило Space LIFT

Так, у розділ Space LIFT на платформі LIFT розміщена вся необхідна інформація за вакансіями.

"Це лише перший крок до відкритого діалогу з нашими потенційними членами команди. Для нас важливо мати професіоналів, які готові працювати над впровадженням нових ідей в українському науковому просторі. Space LIFT допоможе нам не пропустити жодного перспективного кандидата", – повідомив керівник програми Space LIFT Антон Токарев.

Повідомляється, що в подальшому космічне агентство планує створити телеграм-бот зі зручним функціоналом, щоб зробити комунікацію для всіх зацікавлених більш доступною.

Наразі у розділі доступні вакансії на посаду головних спеціалістів відділів. Космонавтів в агентство поки не шукають.

Раніше УНН пояснював, чому українці не літають у космос.

Нагадаємо, Державне космічне агентство України вперше за роки існування проведе повну інвентаризацію своєї інтелектуальної власності.