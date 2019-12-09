Государство будет знать о качестве интернета во всех соцобъектах - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. На прошлой неделе премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерствам и другим органам исполнительной власти совместно с Министерством цифровой трансформации Украины проверить все социальные объекты и пункты оказания услуг на доступ к качественному Интернету. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Урядовий курьер.
"На прошлой неделе поручил министерствам и другим органам исполнительной власти совместно с Министерством цифровой трансформации проверить все социальные объекты и пункты оказания услуг на доступ к качественному интернету", - заявил глава правительства.
По его словам, это позволит эффективно использовать бюджетные средства на подключение к широкополосному доступу важных социальных объектов.
Так, государство будет знать обо всех "белые пятна" на так называемой "цифровой карте" Украина уже до конца этого года.
"Мы уже имеем официальную статистику по подключению к интернету украинских школ. На очереди - детсады, библиотеки, больницы, ЦНАП, музеи и другие объекты", - подчеркнул Гончарук.
Он добавил, что "современный и скоростной интернет в больницах, учебных заведениях или оказание услуг позволит Украинский получать более качественные услуги, а гражданам - не терять связь с государством и друг с другом".
Отмечается, что Министерство цифровой трансформации собирает информацию о наличии доступа к Интернету у населения Украины на своем официальном сайте.
Каждое ведомство направляет письмо-инструкцию в учреждение, находящееся в его подчинении. Также, работает онлайн-сервис, позволяющий абсолютно всем гражданам страны оставить отзыв об имеющемся подключения к интернету или в школах, то у себя дома. Скорость соединения определяется автоматически - достаточно лишь зайти на сайт и пройти экспресс-тест со своего компьютера или смартфона.
Напомним, в Украине 15% населения живет в зоне цифрового разрыва - не охвачен сетями одного из операторов интернет-услуг.