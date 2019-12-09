Держава знатиме про якість інтернету в усіх соцоб’єктах - Гончарук

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Минулого тижня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив міністерствам та іншим органам виконавчої влади спільно з Міністерство цифрової трансформації України перевірити всі соціальні об’єкти й пункти надання послуг на доступ до якісного Інтернету. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий кур'єр.

"Минулого тижня доручив міністерствам та іншим органам виконавчої влади спільно з Міністерством цифрової трансформації перевірити всі соціальні об’єкти й пункти надання послуг на доступ до якісного інтернету", - заявив глава Уряду.

За його словами, це дозволить ефективно використати бюджетні кошти на підключення до широкосмугового доступу важливих соціальних об’єктів.

Так, держава знатиме про всі "білі плями" на так званій "цифровій карті" України вже до кінця цього року.

"Ми вже маємо офіційну статистику щодо підключення до інтернету українських шкіл. На черзі – дитсадки, бібліотеки, лікарні, ЦНАПи, музеї та інші об’єкти", – підкреслив Гончарук.

Він додав, що "сучасний і швидкісний інтернет у лікарнях, закладах освіти чи надання послуг дозволить українцям отримувати більш якісні послуги, а громадянам – не втрачати зв’язок із державою та один з одним".

Зазначається, що Міністерство цифрової трансформації збирає інформацію про наявність доступу до Інтернету в населення України на власному офіційному веб-сайті.

Кожне відомство направляє лист-інструкцію до установи, що знаходиться в його підпорядкуванні. Також, працює онлайн-сервіс, що дозволяє абсолютно всім громадянам країни залишити відгук про наявне підключення до інтернету чи то у школах, чи то в себе вдома. Швидкість з‘єднання визначається автоматично – достатньо лише зайти на сайт і пройти експрес-тест зі свого комп’ютера чи смартфона.

Нагадаємо, в Україні 15% населення живе в зоні цифрового розриву - не охопленій мережами жодного з операторів інтернет-послуг.

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