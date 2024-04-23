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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Депутаты ВР рассмотрят законопроект, который причисляет нефть и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой

Депутаты ВР рассмотрят законопроект, который причисляет нефть и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой

Киев  •  УНН

23 апреля 2024, 14:40  •  4024 просмотра

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Законопроект планирует отнести нефть, нефтепродукты и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой акцизного налога, а также включить некоторые растворители к подакцизным товарам со ставкой 245 евро за 1000 литров.

Верховная Рада в ближайшие дни планирует рассмотреть в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно внедрения системы контроля за оборотом нефти, газового конденсата и растворителей", в котором планируется отнести нефть и нефтепродукты, а также природный газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой акциза. Об этом пишет УНН со ссылкой со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Детали

Согласно законопроекту, планируется отнести нефть и нефтепродукты, а также природный газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой акциза. Также к подакцизным товарам планируется отнести некоторые растворители со ставкой 245 евро за 1000 л и с возможностью применения налоговых векселей.

Дополнение

Законопроект был внесен 06.11.2023.

О нем ранее сообщал народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Законопроект сложный в реализации, поэтому почти 3-и месяца продолжалась работа над ним. Надеюсь дальше будет быстрее

- написал нардеп

Главные новации в законопроекте это:

1. Отнесение нефти и газового конденсата к подакцизным товарам с нулевой ставкой акциза.

2. Расширение перечня растворителей, которые относятся к подакцизным товарам и инструмента векселей для них.

3. Совершенствование система отслеживания движения горючего. цель этого законопроекта - борьба с незаконным оборотом горючего и с "черным" некачественным топливом.

Напомним,

Правительство одобрило законопроект о постепенном повышении ставок акцизного налога на топливо и алкогольные напитки до минимальных уровней ЕС, с ожидаемыми дополнительными поступлениями 1,6 млрд грн в месяц от продажи топлива и 4,5 млн грн в месяц от продажи промежуточных продуктов в 2024 году, направленными на поддержку сектора безопасности и обороны страны.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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